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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.04.25 19:30

На Пасхальной неделе службу в храме Полярного своим присутствием благословил епископ Тарасий

Впрочем, не только с миссией возглавить богослужение прибыл священнослужитель в этот город.

Ситуация рядовая: к Богу Кира Сирикова пришла не сразу, путь был тернист. С верой порог Свято-никольской церкви во время сложной жизненной ситуации она переступила несколько лет назад.

Кира Сирикова, прихожанка, г. Полярный: «Первая исповедь, помню, была со слезами, тяжёлая. В первое причастие, как будто, груз с плеч упал, почувствовала облегчение. И сейчас не представляю, что приду на службу и не причащусь – не смогу так».

Завершится эта неделя для православных праздником светлым и великим, а службы в храмах проходят каждый день и повсеместно. Так, богослужение в Великую среду - в день предания на Страдания и Смерть Господа Иисуса Христа - возглавил в храме Полярного епископ Тарасий.

Архиерей Тарасий, епископ Североморский и Умбский: «Чтобы в каждом сердце прибывал Господь, чтобы те люди, которые пересекли порог храма, возрастали в любви, помогали ближнему своему. Те, кто не ходил в храм, пришли в храм. Чтобы человек обрел Бога в своем сердце».

Сюрпризом для настоятеля храма Николая Чудотворца Сергия Мищенко стало вручение награды - протоиерей указом святейшего Патриарха Московского и всея Руси удостоен права ношения наперстного креста с украшениями за своё преданное служение Церкви Христовой.

Архиерей Тарасий, епископ Североморский и Умбский: «Мы понимаем, что самая главная награда – это Царство Божие, но наши церковные иерархии, которые прошли мученики наши, они научили правильно относиться к земным наградам – это поддержка человеку, прежде всего».

Дмитрий Сириков, прихожанин, г. Полярный: «Его награждение – это большой показатель. Для нашей семьи он сделал немало, продолжаем ходить в церковь на службы».

Великая среда – один из самых значимых дней в православной церковной традиции. Это напоминание о трагических событиях, которые произошли перед праздником Пасхи, о жертве и любви Спасителя к человечеству, о учениках и предателях, о крестном пути каждого верующего.

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