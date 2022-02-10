Мотострелки Северного Флота не раз демонстрировали своё мастерство. Бойцы могут успешно противостоять не только наземным, но и воздушным силам потенциального противника.

В ходе масштабных учений всех российских флотов на печенгском полигоне прошла тренировка с боевыми расчётами зенитного ракетного комплекса «Тор».

Артур Махров, механик-водитель: «Данную машину мы получили в 2019 году по плану перевооружения. Новой машиной очень доволен, показывает себя только с лучшей стороны: хорошая проходимость, хороший запас прочности машины, то есть – всё меня устраивает в ней».

«Тор-М2ДТ» создан на базе двухзвенного вездехода «Витязь» и предназначен для эксплуатации в Арктике. ЗРК могут автономно вести боевые действия без привязки к системам жизнеобеспечения и энергопитания. Подобно скандинавскому громовержцу комплексы «Тор» оснащены мощным оружием и способны поражать до 4 воздушных целей одновременно.

В рамках тренировки, военнослужащие совершили марш по бездорожью в назначенный район и отработали развертывание комплексов на боевых позициях. Также экипажи ЗРК провели проверку различных уровней боеготовности их машин. В ходе тренировки каждый экипаж был оценен по развертыванию данных установок на время и по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника. Всего в мероприятии было задействовано 5 единиц военной техники.