На пенсии чем заняться? Ответ знает Валентина Фёдоровна Шмарук из Росляково

Мурманские сопки – не самая удобная почва для цветов и ягод. Однако Валентина Шмарук знает, как из обычного двора за Полярным кругом сделать цветущий сад.

У Валентины Фёдоровны Шмарук ничего не лежит без дела. Когда-то ей подарили перья - она сразу же нашла им применение, изобразив птиц и добавив к ним яркий подарок.

Валентина Шмарук, мастер декоративно-прикладного творчества: «Как вышла на пенсию, думаю, надо чем-то заняться. Стала ездить в Центр ремёсел в Североморске, в выставках участвовать. Крестиком, гладью, потом бисером научилась вышивать. Потом курсы закончила флористики, потом в Мурманске курсы вьетнамской вышивке шёлком на шёлке, а потом фотографией увлеклась. В общем, всего понемножку. Всё, что мне нравится, я пытаюсь научиться и детей учу».

К Валентине Шмарук часто обращаются за помощью с подарками для родных и близких. Кто-то просто покупает, а кто-то просит, чтобы талантливая северянка обучила их своему ремеслу.

Валентина Шмарук, мастер декоративно-прикладного творчества: «Валентина Фёдоровна, я хочу маме сделать подарок», - обращается ко мне молодой человек. – Ну, приходи». Но сейчас он уже в армии служит. И он приходил, занимался, занятие провела, научился, вышил, рамочку подобрали. Он такой довольный был. А одна девушка на выставке в Североморске увидела мои картины и узнала там мой адрес. Приехала ко мне, я тоже канву ей дала, нитки, схемы».

Валентина Фёдоровна ещё и садовод – она обустроила красивый палисадник во дворе своего дома. В его оформлении пенсионерка творчески использует различные вещи.

Валентина Шмарук, мастер декоративно-прикладного творчества: «Тут были колеса, небрежно всё. Мусор. Душа не выдержала. Приезжаешь с юга, а там цветы, всё красиво, запах чудесный. Я решила, что надо наводить порядок. Камни повыкидывали, землю возили, возили много земли».

Женщина старается сажать неприхотливые растения. Сейчас в её палисаднике растут люпины, ромашки, календула, ландыши и даже тюльпаны. А совсем скоро активная жительница Росляково ждёт урожай чёрной смородины и малины.