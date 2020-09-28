На перекрёстке у автоподъезда к Зверосовхозу установили светофор

Ранее там неоднократно случались аварии, в том числе и с участием пешеходов. Власти Кольского района пошли на встречу автолюбителям. Теперь движение на перекрёстке регулируется.

Перекрёсток у въезда в Зверосовхоз автолюбителям известен давно. Движение здесь оживлённое, так как одна из дорог ведёт в аэропорт. По второй же жители зверосовхоза ездят в Мурманск и обратно. Аварии здесь случаются часто. Подтверждение этому - разбитая «Лада» на одной из обочин. Нередко в этом районе сбивают и пешеходов.

Теперь печальная статистика, вероятно, пополняться не будет. На перекрёстке установили светофор. Диодные лампочки видны издалека, а чтобы автомобилисты не рисковали, проскакивая пересечение дорог в последний момент, светофор оборудовали таймером.