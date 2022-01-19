На перекрестке улиц Шолохова и Гоголя: пожилую северянку освободили из снежного плена

Из-за обильных осадков, обрушившихся на столицу Заполярья, в снежном плену оказалась женщина преклонного возраста. Её дом засыпало настолько, что впервые выйти на улицу ей удалось только несколько дней спустя.

За спасением из снежного плена Татьяны Белик следили многие жители столицы Заполярья. О том, что бабушка не может выйти из дома как минимум неделю, северяне узнали из соцсетей. Её дом замело так, что калитку во дворе невозможно было открыть. Волонтёры приехали быстро, расчистили метровые сугробы, которые со всех сторон укутали одноэтажное строение.

Игорь Буренко, житель Мурманска: «Ситуация сложная, так как эти дома 1960-го года постройки, воды нет и пожилым людям конечно тяжело и опасно. О «скорой» говорить не приходиться. Водичка - в 300 метрах колонка, её нужно принести, приготовить еду. Было бы неплохо, если бы власти обратили внимание и провели сюда воду и канализацию».

Много лет женщина проработала продавцом книг и жила здесь. По иронии судьбы на перекрестке улиц, названых в честь писателей Шолохова и Гоголя. Пожалуй, её история могла бы лечь в основу литературного произведения. Татьяна Ильинична - человек старой закалки, поэтому жаловаться не привыкла. Единственное пожелание - почаще видеть снегоуборочную технику.

Татьяна Белик, жительница Мурманска: «Чтобы скорая, пожарная проехали. Снег такой здесь, такой».

Немаловажную роль в помощи пенсионерке оказали неравнодушные жители Мурманска, в том числе и Игорь Буренко, который и забил тревогу. Становится немного грустно от того, что в городах с многоэтажками так редко задумываются о пожилых людях в небольших домиках.