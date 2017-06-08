На перекрёстке улицы Книповича и проспекта Ленина появилась «большая зебра»

Разметку на перекрестке улицы Книповича и проспекта Ленина в Мурманске недавно обновили. Теперь на пешеходном переходе впервые появилась диагональная зебра.

Правила дорожного движения предполагают, что переходить дорогу через центр перекрестка можно только при наличии специальной фазы на светофорах и соответствующей дорожной разметки. Теперь на перекрестке у ТЦ «Детский мир» соблюдены оба этих условия. По информации областной ГИБДД, до конца года в Мурманской области появится ещё 18 подобных перекрестка.

- Всё делается в соответствии с ГОСТом и национальными стандартами, - говорит Александр Усс, врио начальника УГБДД УМВД России по Мурманской области. - То что сделано у нас, это отрадно, так как здесь много пешеходов, так как рядом располагается много учебных организации, бизнес-центров.