Вопрос о компенсации за мазут продолжает прорабатываться на федеральном уровнеДистанционные курсы сметчиков: как выбрать лучший вариант?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.12.22 19:30

На Первенстве Мурманской области по фигурному катанию своё мастерство показывают ребята в возрасте от 6 до 12 лет

Фигурное катания – грациозный, пластичный и одновременно сложный и травмоопасный вид спорта. Показать красоту на льду собрались юные спортсмены нашего региона на главной ледовой арене.

В Ледовом дворце спорта стартовали главные соревнования по фигурному катанию в регионе - Первенство Мурманской области. Комплект медалей разыгрывают ребята в возрасте от 6 до 12 лет.

Марина Валуйская, главный судья Первенства Мурманской области по фигурному катанию: «Можно сказать, что это самый главный старт в сезоне, потому что именно здесь идёт отбор на межрегиональное первенство, здесь идёт отбор на сборную Мурманской области и также на этих соревнованиях могут присваиваться разряды».

Несмотря на юный возраст, фигуристы не бояться исполнять сложные элементы. Они упорно тренируются и стремятся как можно быстрее повысить свое мастерство.

Арина Гайворонская, участница Первенства Мурманской области по фигурному катанию: «Сначала сложно было прыгнуть, потом уже, когда нарабатываешь, запрыгиваешь - легко потом».

Мария Чистова, участница Первенства Мурманской области по фигурному катанию: «Я ставлю себе цель – не упасть ни разу и откатать чисто. Для меня, самое главное, не медаль получить, а разряд. Разряды для меня важнее, чем медали».

Дарина Югорова, участница Первенства Мурманской области по фигурному катанию: «Я думаю, что я буду до 18 лет заниматься фигурным катанием и стану олимпийской чемпионкой».

Этот вид спорта не зря считается одним из самых красивых. Здесь всё продумано до мелочей: костюм, музыка, танец. Каждый выход на лёд - это маленькая история.

Мария Чистова, участница Первенства Мурманской области по фигурному катанию: «Фигуристы очень изящно исполняют элементы, красиво вращаются, прыгают».

Мария Лозева, участница Первенства Мурманской области по фигурному катанию: «Кататься - это красиво. Платья, красиво выступать, прыгать. Мне понравилось это всё».

У каждого спортсмена свои ритуалы перед выступлением: некоторые медитируют в тишине, другие, наоборот, общаются с потенциальными соперниками.

Полина Карпова, участница Первенства Мурманской области по фигурному катанию: «Я просто не сижу в телефоне, настраиваюсь, чтобы настроение моё всегда было хорошее, и выступаю. И тренируюсь я очень хорошо».

Но движущей силой для молодых талантов всегда остаются тренеры.

Марина Валуйская, главный судья Первенства Мурманской области по фигурному катанию: «Каждый сам себя умеет подготавливать. Тренер постоянно перед стартом даёт какие-то наставления своим спортсменам, как показывает практика, большинство собирается и показывает лучшие результаты».

Пять минут разминка и вперед, лишь один шанс показать максимум. Несмотря на помарки или даже падения, дети не показывают слез. Они с гордо поднятой головой продолжают двигаться дальше.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО выгорают на работе из-за невнимательности начальства, низкой зарплаты и плохих отношений в коллективе
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Алексей Казанов
08.12.22 09:40
Эта новость прямо «луч света в тёмном царстве», спасибо.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
Юлия
25.11.22 23:31
Мурманск вперед!!!
Комментарий к новости:Поддержи Мурманск: стартовало голосование за звание Молодёжной столицы России
Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)07:30«Матрица клуба». Спорт (12+)08:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый десятый трудящийся житель СЗФО не может оформить налоговый вычет из-за неофициальной зарплаты-PRO Валюту (16+)Курсы доллара снизился на 19 копеек, евро подрос на 16 копеек-PRO Энергетику (18+)Теплоснабжение станет надежнее, а работа персонала комфортнее-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)По поручению губернатора Андрея Чибиса мобилизованных и участников СВО освободят от уплаты транспортного налога
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Каждый десятый трудящийся житель СЗФО не может оформить налоговый вычет из-за неофициальной зарплаты
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика