На Первенстве Мурманской области по фигурному катанию своё мастерство показывают ребята в возрасте от 6 до 12 лет

Фигурное катания – грациозный, пластичный и одновременно сложный и травмоопасный вид спорта. Показать красоту на льду собрались юные спортсмены нашего региона на главной ледовой арене.

В Ледовом дворце спорта стартовали главные соревнования по фигурному катанию в регионе - Первенство Мурманской области. Комплект медалей разыгрывают ребята в возрасте от 6 до 12 лет.

Марина Валуйская, главный судья Первенства Мурманской области по фигурному катанию: «Можно сказать, что это самый главный старт в сезоне, потому что именно здесь идёт отбор на межрегиональное первенство, здесь идёт отбор на сборную Мурманской области и также на этих соревнованиях могут присваиваться разряды».

Несмотря на юный возраст, фигуристы не бояться исполнять сложные элементы. Они упорно тренируются и стремятся как можно быстрее повысить свое мастерство.

Арина Гайворонская, участница Первенства Мурманской области по фигурному катанию: «Сначала сложно было прыгнуть, потом уже, когда нарабатываешь, запрыгиваешь - легко потом».

Мария Чистова, участница Первенства Мурманской области по фигурному катанию: «Я ставлю себе цель – не упасть ни разу и откатать чисто. Для меня, самое главное, не медаль получить, а разряд. Разряды для меня важнее, чем медали».

Дарина Югорова, участница Первенства Мурманской области по фигурному катанию: «Я думаю, что я буду до 18 лет заниматься фигурным катанием и стану олимпийской чемпионкой».

Этот вид спорта не зря считается одним из самых красивых. Здесь всё продумано до мелочей: костюм, музыка, танец. Каждый выход на лёд - это маленькая история.

Мария Чистова, участница Первенства Мурманской области по фигурному катанию: «Фигуристы очень изящно исполняют элементы, красиво вращаются, прыгают».

Мария Лозева, участница Первенства Мурманской области по фигурному катанию: «Кататься - это красиво. Платья, красиво выступать, прыгать. Мне понравилось это всё».

У каждого спортсмена свои ритуалы перед выступлением: некоторые медитируют в тишине, другие, наоборот, общаются с потенциальными соперниками.

Полина Карпова, участница Первенства Мурманской области по фигурному катанию: «Я просто не сижу в телефоне, настраиваюсь, чтобы настроение моё всегда было хорошее, и выступаю. И тренируюсь я очень хорошо».

Но движущей силой для молодых талантов всегда остаются тренеры.

Марина Валуйская, главный судья Первенства Мурманской области по фигурному катанию: «Каждый сам себя умеет подготавливать. Тренер постоянно перед стартом даёт какие-то наставления своим спортсменам, как показывает практика, большинство собирается и показывает лучшие результаты».

Пять минут разминка и вперед, лишь один шанс показать максимум. Несмотря на помарки или даже падения, дети не показывают слез. Они с гордо поднятой головой продолжают двигаться дальше.