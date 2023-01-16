На «Первом канале» «Поём на кухне всей страной» - Елизавета Фёдорова и Гаянэ Гуламбарянц

Пять солисток из Гаджиево приняли участие в новогоднем шоу «Поём на кухне всей страной» на «Первом накале». Девушки рассказали Валдису Пельшу о блюдах, которые приготовили для гостей шоу, традициях своего города и исполнили песню.