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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.11.22 19:30

На первой региональной астрологической конференции утвердили Ассоциацию астрологов Арктики

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась первая региональная астрологическая конференция. Особенности составления натальной карты для коренных северян? Как звёзды могут помочь детям с особенностями здоровья? Астрологические стихотворения и не только. Главной темой для арктических звездочётов на конференции было создание ассоциации астрологов в нашем регионе.

А вы знали, что в столице Заполярья астрологи пишут стихи?

Её стихотворение напрямую связано с кармической программой, как утверждает Елена Сорокина, звездочёт и поэтесса, участница астрологической конференции в научной библиотеке. Но здесь несколько десятков специалистов собрались не только для того, чтобы послушать творчество единомышленников, но и обсудить тему создания Ассоциации астрологов Арктики.

Сергей Згазинский, астролог, руководитель астрологического центра и школы астрологии «Знаки»: «Это первая арктическая астрологическая конференция. Здесь собрались астрологи для того, чтобы обсудить, как нам дальше жить в этих северных условиях, как мы работаем. Но основная цель конференции - создать Ассоциацию астрологов Арктики и наметить пути развития арктической школы астрологии».

Наш регион особенный для астрологов всего мира. К примеру, такие природные явления как полярная ночь и полярный день напрямую связаны с составлением гороскопа и это ещё не всё.

Сергей Згазинский, астролог, руководитель астрологического центра и школы астрологии «Знаки»: «Мы не можем разметить карту, так как она размечается в средней полосе. И даже, разметив определённым образом карту, она представляет собой нечто другое, что в средней полосе, а нам надо здесь работать, нам надо жить как-то и в ней разбираться. И ещё один момент: астрологи средней полосы отказывают консультировать людей, рождённых на севере, потому что карту им корректно не построить».

Астрологи часто получают вопросы от северян о том, уезжать им из Заполярья или нет, но гороскопы имеют и куда более практическое значение. Если вы верите в такие советы, то специалисты могут даже подсказать, когда лучше корректировать лечение, а когда воздержаться.

Ирина Рамазанова, педагог, участница астрологической конференции: «Родителям можно подсказать благоприятные периоды, когда можно скорректировать лечение, обратиться к специалистам, либо, наоборот, подготовиться к кризисным моментам. Когда там по транзитам пойдут тяжёлые планеты, они обостряют ситуацию, тогда можно родителям заранее подготовиться к этому».

Ирина Рамазанова, педагог по основной деятельности, выступила с докладом о том, как условия Арктического региона влияют на развитие ребёнка.

На конференции также поднимались темы рисков жизни на севере и приобретение болезней сердца. И это ещё не всё.

Татьяна Врублевская, участница астрологической конференции: «Что такое китайская метафизика? Если проще, то китайская метафизика - это системы китайских метафизических искусств. Они называются науки о жизни. Это китайская астрология Ба-Цзы, это классическое учение Фэн-шуй в организации пространства, в котором человек живёт, это искусство выбора времени для начала важных событий. Ещё несколько других систем, которые находятся в китайской метафизической структуре».

Всего на астрологическом форуме участники представили 9 докладов, что позволило специалистам обменяться опытом и утвердить Ассоциацию астрологов Арктики.

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