На первой в этом сезоне встрече кураторов студсоветов обсудили планы на новый учебный год

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации Мурманска провёл первую в этом учебном году рабочую встречу с кураторами органов студенческого самоуправления образовательных организаций города.

Условия для самореализации молодёжи создаются совместными усилиями, ведь в таком неформальном заседании принимают участие не только педагоги и главы студенческого самоуправления, но и представители власти.

Капитолина Нуждина, начальник отдела по воспитательной работе ГАПОУ МО «Мурманский технологический колледж сервиса»: «Такие встречи осуществляют взаимодействие между учебным заведением, образовательными организациями и представителями власти. Это возможность обсудить наболевшие, существующие проблемы, нам, кураторам студенческого самоуправления, донести проблемы, вопросы студенчества до вышестоящих организаций, которые в состоянии оказать существенную помощь и поддержку».

На встрече успели обсудить вопросы, связанные с безопасностью образовательных учреждений и реализацией проектов в области молодёжной политики, среди них традиционная «Студенческая среда».

Юлия Воронина, помощник директора по воспитательной работе и связям с общественностью Северо-Западного Института (филиал) МГЭУ: «Проект «Студенческая среда» - я его, на самом деле, очень люблю. Наш университет реализует два мероприятия больших, масштабных – это две научно-практические, научно-теоретические конференции. Первая конференция для первокурсников, называется «Первый шаг в науку», вторая конференция, она бывает ближе к апрелю, для студентов более старшего курса - «В преддверии науки». Мы открыты и приглашаем студентов из других вузов и колледжей, пожалуйста, приходите, мы будем рады».

Такие встречи организуют на регулярной основе, чтобы кураторы могли поделиться успехами и обсудить планы дальнейшей работы.