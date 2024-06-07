На Петербургском международном экономическом форуме объявили о создании комиссии по развитию Арктики и Северного морского пути в Госсовете России

Об этом сегодня сообщил Президент России, выступивший на пленарном заседании конференции.

Северный морской путь – кратчайшая водная транспортная артерия, связывающий Европейскую часть России и Дальний Восток. По Севморпути проходят миллионы грузов, что повышает товарооборот нашей страны, поэтому важно не только сохранять эту тенденцию, но и развивать её, отметил глава государства во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

- Востребованной глобальной артерией становится Северный морской путь. В прошлом году по нему прошлось 36 миллионов тонн грузов, а в перспективе перевозки могут переступить 150 миллионов тонн, - отметил Владимир Путин, Президент РФ.

Для этого продолжат развивать инфраструктуру Севморпути, строить транспортные подходы к арктическим портам. Заниматься развитием этого направления предстоит и главам северных регионов.

Такой стремительный темп роста объёмов перевозок создаст новые рабочие места, на которые могут претендовать и пенсионеры. Так, на заседании Владимир Путин объявил о мерах поддержки и этой категории граждан.

- Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам, - сказал Владимир Путин. - С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это будет действительно справедливо.

Президент России посчитал несправедливым сложившуюся ситуацию и поручил правительству России подготовить соответствующий законопроект.