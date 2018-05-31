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День за днём с «Арктик-ТВ»31.05.18 19:30

На пленарном заседании депутатов областной Думы избран новый уполномоченный по правам человека по Мурманской области

Вопросы закупки дополнительного оборудования для медучреждений, ипотека медработникам, меры поддержки для привлечения в регион врачей, корректировка  бюджета и другие  важные вопросы обсудили сегодня на пленарном заседании в Мурманской областной Думе.

Повестка майского заседания Думы выдалась весьма насыщенной, так что заседание парламентариям пришлось разделили на два дня с интервалом в неделю. В общей сложности народные избранники рассмотрели более 30 вопросов.

Сегодня выбрали регионального уполномоченного по правам человека, им стал Михаил Шилов, назначили мирового судью, обсудили изменения и поправки в целый ряд законопроектов.

Бурную дискуссию вызвал  вопрос о закупке дополнительного оборудования для медучреждений. По предварительным данным, на это в этом году планируют выделить около 77 миллионов рублей.

- Это второй день заседания Думы, первый, вы знаете, у нас состоялся 24 мая. Те вопросы, которые мы не рассмотрели в первый день, а осталось шесть вопросов, к ним дополнительно будет внесено ещё пятнадцать, нам придётся сегодня рассмотреть, - сообщил  Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы.

Один из таких вопросов касался законопроекта о транспортном обслуживании населения. Организация, учет, расчёты затрат и компенсационные выплаты транспортным компаниям теперь будут переданы муниципалитетам. Такие изменения на пассажирах  никак не скажутся, говорят депутаты, а вот администрациям придётся попотеть, чтобы  взвалить эти обязанности на свои плечи.

Большое внимание уделили проекту документа о мерах соцподдержки для привлечения в Заполярье врачей. Специалисты высшей и первой категорий, вновь приехавшие или те, кто вернулся на Север, имеют право на трёхэтапную выплату 2 млн рублей – сумма подъёмных. При этом возрастной максимум врачей, приглашаемых в регион,  увеличен с 45 до 50 лет. Во втором чтении рассмотрен проект закона о единовременной выплате по ипотечному кредитованию для медиков.

- Основной закон о транспортном обслуживании. Мы сегодня возвратимся ко второму чтению и примем три поправки, которые внесены депутатами Черневым и Ивановым. Примем его в окончательном чтении, чтобы сегодня закон был обнародован и подписан губернатором, - сообщил Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. - Второй важный вопрос - бюджет, в котором мы предусматриваем выделение дополнительных средств на приобретение необходимого медицинского оборудования.

Одним из самых обсуждаемых  вопросов повестки стали изменения в федеральный Кодекс об административных правонарушениях. Теперь штраф любителям экстрима и селфи на объектах связи, к примеру, телевышках, башнях сотовой связи может достигать 100 тысяч рублей. Инициатива нового закона принадлежит нашим депутатам, и она уже нашла положительный отклик у парламентариев Северо-Запада.

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