На площади морского вокзала состоялось посвящение в курсанты первокурсников Мурманского арктического университета

Клятву верности флоту и России давали будущие судоводители, судомеханики и электромеханики.

В этом году в традиционном посвящении участвовали 200 молодых ребят из Морской академии. Курсанты продемонстрировали строевую подготовку и приняли наставления капитанов флота и ветеранов.

Мария Князева, исполняющая обязанности ректора Мурманского арктического университета: «Для курсантов очень важна фиксация того, что они теперь не просто обучающиеся … Это и ряд определенных обязанностей, ответственности, которую они сейчас принимают на себя».

Первокурсники обещают с честью и достоинством носить курсантскую форму и символику.

Александр Голочёв, начальник организационной работы с курсантами Морской академии: «Ребята с этого первого курса сами пришли и попросили, можно мы будем форму носить, можно значки, мы хотим такие вот погоны. У них уже есть тот стержень».

Некоторые молодые люди ради обучения в арктическом университете даже сменили место жительства. Их внимание привлекли хорошие условия и перспективное будущее после окончания учебного заведения. В этом ребят поддержали их родные.

Вера Пташенчук, курсант кафедры судовождения МАУ: «Родители безумно рады, поддержали. Папа переезжал со мной сюда, чтобы помочь мне с устройством в общежитии, мы сделали там небольшой ремонтик».

Посвящение в курсанты – это не просто церемония, а символичное подтверждение готовности служить Родине, верности флотским традициям и гордого звания моряка.