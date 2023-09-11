На площади у Мурманского морского вокзала впервые состоялся фестиваль для студентов первокурсников

На праздник пригасили как ребят, поступивших в колледжи, так и тех, кто начал получать высшее образование в этом году. Ребят поздравил и глава региона

Праздник, собравший у морвокзала в Мурманске порядка трёх тысяч первокурсников, организовали впервые. Необычная площадка и формат как бы намекают на арктический вектор, по которому ребята могут развиваться. Пока же молодые люди и девушки об этом не думают, привыкают к новой реальности, которая так не похожа на привычные школьные будни:

- Много нужно писать и запоминать…

- Мне понравились учителя. У нас есть кураторы. Мы занимаемся организационными вопросами сами.

Поздравил и напутствовал молодых людей глава региона. Андрей Чибис, отметил, что у ребят-студентов есть возможность зарабатывать. Речь о грантах и стипендиях, которые предоставляет региональное правительство. Но чтобы получить поддержку, конечно, нужно показать результат. Свои студенческие годы губернатор вспоминает с улыбкой.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Помню… У меня была активная студенческая жизнь».

На сцене для вчерашних школьников была организована насыщенная программа с интерактивным шоу, выступлением заполярных самодеятельных коллективов и творческой молодёжи Мурманской области.

Одновременно с программой для студентов в этот вечер работали многочисленные тематические фотозоны, интерактивные и информационные площадки, на которых можно было, например, разработать стикерпак (тематический набор наклеек, распечатанных и вырезанных по контуру на листе. - Ред.), поработать с нейросетью и поиграть в приставку.

На территории фестиваля были представлены различные студенческие объединения и программы, которые помогают ребятам реализовывать свои идеи.