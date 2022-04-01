На площадке центра образования «Лапландия» состоялась репетиция ансамбля классического танца «Снежинка»

А вы знали, что на севере можно заниматься балетом? Межу тем, ансамбль классического танца «Снежинка», один из ведущих творческих коллективов региона, существует уже 42 года. За это время только действующий состав участвовал в десятках конкурсов и далеко не только в нашей стране.

Юлия Преснецова, балерина: «Я два раза ездила в Питер, ездила в Минск и один раз ездила в Псков. Было очень много поездок, со всех этих поездок остается очень много хороших воспоминаний, которые мотивируют танцевать дальше и достигать ещё больше побед».

Голубоглазая и миловидная Юлия Преснецова воплощает в себе образ балерины. В хореографическом классе, а чуть позже и на сцене она оказалась, когда ей было всего 5 лет. Девушка помнит шквал эмоций от выступлений, аплодисменты, цветы. Юлия считает коллектив «Снежинки» своей второй семьёй, где уже 10 лет прошло в атмосфере радушия и сплочённости под руководством Татьяны Николаевны.

Татьяна Нерадкова, руководитель ансамбля классического танца «Снежинка»: «Остаются у нас те, кто действительно предан этому делу, потому что это колоссальный труд. 9 Я учу по старой методике, так как учили меня. Эта методика передаётся из ног в ноги, из рук в руки».

Объясняя что-то своим подопечным, Татьяна Николаевна пританцовывает.

А нам рассказывает, что 47 лет в столице Заполярья пролетели незаметно для хореографа из Сибири. За это время было много профессиональных наград, например, в 2019 году Татьяна Николаевна стала обладателем Гран-при конкурса профессионального мастерства «Лучший хореограф Мурманской области». Коллеги по творческому цеху отмечают, что её постановки отличаются оригинальностью, разнообразием и яркостью исполнения.

Ежегодно ансамбль «Снежинка» демонстрируют неизменно высокий уровень исполнительского мастерства, принимая участие в областных, российских и международных конкурсах-фестивалях.

24 апреля воспитанники будут выступать на отчётном концерте.