На площадке Мурманской областной филармонии прошла репетиция премьеры концерта, приуроченного к проекту «#ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ»

Несмотря на плотный график, артисты филармонии и колледжа искусств нашли время, чтобы подготовить серию концертов. Инициатором уникального проекта стала лауреат премий губернатора Мурманской области Екатерина Охраминская.

Екатерина Охраминская, виолончелистка Мурманской областной филармонии: «Хочу познакомить самого широкого слушателя с современной музыкой, но музыкой не экспериментальной, потому что в Мурманске есть возможность таким композиторам себя проявить - каждый год проходит фестиваль «Инверсия», на который съезжаются молодые экспериментирующие композиторы, работающие в жанре электронной музыки, всяких звуковых экспериментов. Это есть! А вот современные композиторы, которые пишут в жанре академической музыки, совершенно, можно сказать, не представлены».

Екатерина отметила, что продвигать новое сложно, поэтому поддержка правительства важна. Проект «#ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ» это цикл выступлений, посвящённый творчеству композиторов, известных во всём мире и в регионе. Один из участников проекта - музыкант из Армении Ашот Хоецян, переехавший в Мурманск относительно недавно, но уже вдохновившийся севером и его жителями.

Ашот Хоецян, скрипач Мурманской областной филармонии: «Два произведения будет в этом концерте. Одно называется «Рэмэмбэр» - это, чтобы не забыть, кто ты есть, а второе – «От всего сердца», посвященное людям - мурманчанам. Именно им, которые так хорошо приняли меня, здесь у меня появились очень хорошие друзья».

Неудивительно, ведь жители столицы Заполярья самые гостеприимные и отзывчивые. В программе первого концерта, который состоится 9 апреля в Мурманской областной филармонии, будет танго шведского композитора Йохана Уллена, две сюиты популярного композитора Леонида Десятникова, и две пьесы скрипача Ашота Хоецяна.