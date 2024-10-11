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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.10.24 19:30

На площадке «VK Видео» стартовал уникальный документальный цикл «Путь в Заполярье. Арктическая скейтборд-экспедиция» в формате роуд-муви

Путешественники Артём Владимиров и Сергей Бастрыкин решили отправиться в путь по двум северным регионам России и первыми преодолеть более 1 000 км на лонгборах, пересекая Полярный круг.

В течение полярного дня наедине с русским Севером и страстью к приключениям друзья бросят себе вызов: узнают свою страну и истории людей, живущих в этих суровых краях. Без связи, полагаясь исключительно на силу тела и духа и походные навыки.

С собой у них лишь большие рюкзаки, бумажная карта и плёночный фотоаппарат.

На протяжении всего пути герои будут сталкиваться с непредвиденными обстоятельствами: дождь и ветер, невыносимая боль в ногах, неровный рельеф трассы. Уже в первом выпуске они за 15 дней преодолеют более 480 км от Петрозаводска до самого северного Полярного круга. У одного из путешественников внезапно сильно заболит нога, из-за чего всё пойдёт не по плану.

К слову, об участниках проекта: в середине июля, когда парни приезжали в Мурманск, мы делали о них материал.

Артем Владимиров, графический дизайнер, документальный фотограф, атлет: «Стартовали мы в Петрозаводске 21 числа. Преодолели первый участок примерно за две недели, пересекли Полярный круг. К сожалению, не было стелы, чтобы как-то отметить это всё. Очень понравился Медвежьегорск в Карелии. А когда приехали в Кандалакшу, то свернули на машине в сторону Варзуги и Умбы (мы только в Колу едем на досках). Очень сильно запомнилась деревня Кашкаранцы. Просто в самое сердце Белое море, отдельно стоящий храм на берегу, маяк. Там ещё алтарник новый. Классно было. Наверное, самое яркое впечатление было от Кашкаранцев и подъезду к Мончегорску. Мы въезжали ночью, полярный день, индустриальный пейзаж. Прямо очень сильно запомнилось».

Комментарии

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Спасибо! Очень интересно!
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08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
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