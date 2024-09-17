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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.09.24 19:30

На «Победе» - на край земли: туристы из Королёва осуществили свою мечту и приехали на ретроавто в Мурманскую область

Побывали в закрытом военном гарнизоне о своих впечатлениях Юлия Байкулова и Антон Евсеев рассказали корреспонденту «Арктик-ТВ».

С пяти лет изучала устройство автомобиля: Юлия Байкулова имела необычное для девочки увлечение, вместе с дедушкой в гараже проводила дни напролёт, ремонтируя машины.

Юлия Байкулова, автомеханик, г. Королёв: «Мой дедушка работал с Королёвым, Курчатовым. Мы из Королёва – наукограда, у нас находится Центр управления полётами. И дедушка, помимо того что работал в космической промышленности, был и фанатиком автомобилей и заядлым путешественником».

Неудивительно, что хобби переросло в профессию: сегодня девушка - автомеханик ретроавто в своём собственном сервисе. Однако просто ремонтировать раритетную технику оказалось недостаточным, вместе с супругом Антоном Юля не только приобретает советские модели, но и путешествует на них по стране. Под колесами их «Волг», «Тройки» и «Победы» несколько десятков тысяч километров. Ребята побывали на Кавказе и Карелии, наконец, сбылась ещё одна их мечта - поездка на край земли.

Юлия Байкулова и Антон Евсеев, автотуристы, г. Королёв: «Здесь «УАЗоский» мотор! Сто километров в час едешь, как все на всех дорогах, магистралях. Здесь хорошие тормоза, всё обслужено».

«Лимонку», так называют ласково «Победу» 1956 года выпуска автотуристы, к каждому путешествию готовят тщательно, а в процессе поездки регулярно проверяют технические жидкости, дают машине отдохнуть, при этом на трассе неизменно собирают восторженные взгляды.

Юлия Байкулова и Антон Евсеев, автотуристы, г. Королёв: «И мы понимаем почему: люди вспоминают детство своё, семью. У кого была такая машина, так это у нас в крови. Есть же у нас что-то такое, национальное самосознание».

Так случилось и в Полярном. Сюда автопутешественники заехали в гости к ещё одному коллекционеру ретроавто. Две «Победы» сразу стали центром притяжения для местных жителей. К слову, путь машины из ЗАТО Александровск куда длиннее «Лимонки» - на её счету несколько патриотических автопробегов по городам воинской славы.

В эти выходные местная «Победа» примет участие в выставке ко Дню города. Напомним, что Полярный отмечает свой 125-летний юбилей.

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