Военный транспорт «Яуза» прибыл в Мурманск. На нём вернулись и участники экспедиции на Новую Землю - совместного проекта Северного флота, Русского географического общества и национального парка «Русская Арктика». С собой исследователи привезли исторические находки.

Экспедиция Северного фота и ученых на Новую Землю продолжалась с 12 по 31 августа. Исследователи обнаружили продовольственное депо австро-венгерской экспедиции Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера, осмотрели стоянку одного из первых исследователей Арктики – Виллема Баренца. Также обнаружили два креста, которые установили участники экспедиции Георгия Седова в 1913 году с сохранившимися надписями на них.

Кроме того, в районе первых зимовок исследователей Новой Земли на побережье пролива Маточкин Шар учёные нашли нательный крест и украшение XVIII века. Эти артефакты участники экспедиции привезли с собой. Работа осложнялась непростыми погодными условиями. Например, место установки крестов участниками экспедиции Седова было обнаружено благодаря изучению исторических документов.

Сергей Зинченко, командир экспедиции Северного флота на Новую Землю: «Видимость была где-то 20- 15 метров . Выход был подсказан нашим научным руководителем полковником Чуркиным. Проанализировать береговую черту, было принято решение сделать высадку именно там. Пройдя буквально 100- 200 метров , увидели гурий, и буквально в 20 метрах лежащий крест. Что очень удачно он лежал лицевой стороной к земле, надписи сохранились».

Экспедиция совершила и несколько географических открытий. Например, от полуострова Жерди отделился новый остров и образовался пролив. А вот остров Личутина, наоборот, превратился в полуостров. Изменения изучили, нанесли на карты и зафиксировали в системе GPS.