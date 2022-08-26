На подъезде к Териберке на дороге образовалась многокилометровая пробка из автомобилей

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Дело в том, что дорога до поморского села находится на реконструкции. А скопились автомобили из-за проведения взрывных работ на одном из участков.

Об этом, к слову, подрядчики и администрация села предупреждали заранее. Обычно вся процедура занимает около 4-х часов. Ведь кроме самого взрыва строителям необходимо организовать вывоз скальной породы.

Работы на видео очевидцев не попали, а вот момент с хлопком – пользователям соцсетей удалось снять.