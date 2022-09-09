На полигонах Мурманской области военнослужащие отдельного батальона управления армейского корпуса Северного флота провели тактико-специальное учение по связи на местности

Экипажи отработали навыки развертывания и свертывания узлов и линий связи, учебные задачи и нормативы по связи. К учению связистов привлекалось более 100 военнослужащих и 30 единиц техники, в том числе подвижные радиостанции различных видов на базе грузовых автомобилей высокой проходимости.

Связисты совершили марш в район проведения учения. Во время передвижения колонна отразила атаку диверсионной группы условного противника и преодолела зараженный участок местности.

Экипажи отработали навыки развертывания и свертывания узлов и линий связи, учебные задачи и нормативы по связи. К учению связистов привлекалось более 100 военнослужащих и 30 единиц техники, в том числе подвижные радиостанции различных видов на базе грузовых автомобилей высокой проходимости.

Тактико-специальные учения - основа полевой выучки и обеспечивают комплексное обучение личного состава и подразделений умелым действиям по развёртыванию аппаратных, станций, узлов и линий связи в различных условиях боевой обстановки.