На полигоне Ашулук соединения ПВО Северного флота провели пуски зенитных ракет «земля-воздух»

Военнослужащие соединения ПВО Северного флота провели на полигоне Ашулук в Астраханской области пуски зенитных ракет «земля-воздух».

Ракетчики успешно поразили все поставленные баллистические и динамические воздушные цели. В учениях задействованы более 500 военных, которые были переброшены на Ашулук самолётами транспортной авиации с аэродромов на Кольском полуострове. Учение продлится ещё несколько дней. В ходе него бойцы зенитных ракетных войск Северного флота отрабатывают полный комплекс задач по своему основному предназначению, в том числе стрельбу на марше и в позиционном районе, как днем, так и ночью. Тренировка основное контрольное мероприятие боевой подготовки соединения противовоздушной обороны флота. За отдельными его практическими этапами наблюдал командующий адмирал Николай Евменов.