На полигоне отдельной бригады морской пехоты Северного флота в Спутнике прошли практические занятия по огневой подготовке с подразделениями соединения

Особое внимание военные уделяют подготовке к действиям при низких температурах, глубоком снежном покрове, сильном ветре и полярной ночи.

Занятия проводят опытные офицеры, участники специальной военной операции. Прежде всего бойцы отрабатывают стрелковые навыки, учатся вести огонь, в том числе из противотанковых гранатометов.

Алексей, военнослужащий: «Информацию, которую передают нам офицеры, бесценна. Они рассказывают, как себя вести в бою, как реагировать на обстановку».