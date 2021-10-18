На полигоне посёлка Спутник команда бригады морской пехоты Северного флота приступила к тренировкам по армейской тактической стрельбе

Учения уникальные. В одном упражнении может сочетаться применение нескольких видов оружия и даже элементы рукопашного боя.

Морпехи используют штатные пистолеты Ярыгина, Макарова и автоматы Калашникова. Стреляют на дистанциях от 10 до 300 метров. При этом среди элементов есть, например, эмитирующие парашютное десантирование. Бойца подвешивают на стропах и с этого положения он должен вести стрельбу по мишеням.

Среди упражнений есть и динамические, и требующие выбора приоритетных целей.