На полигоне в районе посёлка Спутник состоялись практические занятия по огневой подготовке с подразделениями отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота

Морпехи отрабатывали навыки по применению вооружения бронетранспортёра БТР-80, а также стрельбы из автоматов и пулемётов, снайперских винтовок, ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7.

Мишени имитировали технику и живую силу противника.

Особое внимание уделялось психологической подготовке военнослужащих, от которой во многом зависит исход современного боя. Инструкторы, проводившие занятия, стремились воссоздавать на полигоне условия, приближенные к боевой обстановке.

Такие занятия ежедневны как с военнослужащими по призыву, так и с военнослужащими, которые приходят добровольно и заключают контракт.

Особенности подготовки морских пехотинцев Северного флота - это погодные условия зимнего Крайнего Севера, связанные с недостатком света, порывистым ветром и низкой температурой воздуха.