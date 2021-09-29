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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.09.21 19:30

На полуострове Рыбачий перезахоронили останки защитницы советского Заполярья

Церемонию провели военнослужащие радиотехнического полка ПВО Северного флота, морские пехотинцы и представители поискового движения Мурманской области.

Одиночную могилу на полуострове Рыбачий поисковики отряда «Север» обнаружили ещё летом. Удалось установить, что останки принадлежали красноармейцу Марии Степыревой, 1920 года рождения. Во время войны девушка была снайпером и участвовала в Петсамо-Киркенесской наступательной операции. От полученных травм Мария скончалась в декабре 1944 года.

Её захоронение 76-летней давности размыло дождями и талыми водами. Поэтому в начале сентября администрацией Печенгского округа и военным комиссариатом Мурманской области было принято решение о переносе останков.

Церемонию перезахоронение организовали на воинском мемориальном кладбище около поселка Вайда-Губа. Защитнице советского Заполярья отдали воинские почести и выполнили троекратный залп из автоматов Калашникова.

Перевозку останков защитницы Заполярья осуществлял бронетранспортёр БТР-80 бригады морской пехоты Северного флота. Отметим, что военные и поисковики из общественных организаций регулярно занимаются восстановлением памятников участникам Великой Отечественной войны.    

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