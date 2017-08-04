На полуострове Рыбачий военнослужащие Северного флота и делегация из Великобритании открыли мемориал советским и британским лётчикам

Напомним, дипмиссия которую возглавляет заместитель военного атташе по вопросам обороны Кристофер Джон Коннолли, прибыла в область ещё в начале недели.

Полуостров Рыбачий, расположенный на севере Мурманской области, можно назвать большим памятником всем, кто сражался ,защищая Заполярье в годы Великой Отечественной войны. И только здесь - на Крайнем Севере - Красной Армии активно помогали союзнические силы, и прежде всего, британские военные. Но враг не щадил никого. Поэтому в церемонии открытия мемориала лётчикам участвуют не только представители Северного флота, но и английская делегация.

- Когда такие мероприятия приводятся совместно с иностранными делегациями, которые в той войне были союзниками, мы должны всячески это поддерживать, - отметил Анатолий Минаков, заместитель командующего Северным флотом. - Память об этой войне должна жить не только в нашей стране, но и всех странах Европы, которые воевали вместе с нами.

Воинский мемориал создан в Вайда-Губе – одном из труднодоступных мест полуострова. Здесь в годы войны были захоронены 16 советских солдат и два лётчика Военно-воздушных сил Великобритании, воевавших с фашистскими захватчиками. На месте могил павших воинов установлены мемориальные плиты и памятник с именами погибших.

- Для меня это очень важное событие, - отмечает Ин Джеймс Уитли, главный капеллан Военно-морских сил Великобритании. - 76 лет назад два молодых человека из Британской армии, отдали свои жизни, сражаясь за свободу в этих местах. Советские люди нашли и захоронили останки этих людей. Для меня огромная честь находиться здесь и освятить место последнего упокоения наших лётчиков.

Главный капеллан Военно-морских сил Великобритании почтил память погибших, а священники Русской православной церкви совершили заупокойную литию. Приехали в Мурманск и родственники иностранных лётчиков, которые так же возложили красные гвоздики к подножию мемориала.

Мемориальные кладбища, на которых захоронены советские и британские лётчики, находятся в городах Североморске и Мурманске. А все памятники, в том числе в удаленных районах, поддерживаются силами военных и добровольцев в надлежащем состоянии.