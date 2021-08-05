На полуострове Средний морпехи Северного флота отразили наступление сил уловного противника

Полуостров Средний не только место притяжения туристов на пути к Рыбачьему, но и военный полигон. Здесь на побережье Баренцева моря особенно удобно тренироваться морским пехотинцам. В этот раз обошлось без высадки на необорудованное побережье, главная задача морпехов – оборона. Строительство инженерных сооружений, установка минных заграждений.

На тренировке военнослужащие так же отрабатывали стрелковые навыки из штатного вооружения и гранатомётов. Всего в учении были задействованы свыше 400 человек и более 80 единиц боевой техники.

Дмитрий Кирник, заместитель командира 2 батальона МП по ВПР: «Личный состав военнослужащих показал высокий высокую боевую выучку. Это заслуга командиров младшего и вышестоящего командования, это позволило военнослужащим по призыву показать высокий профессионализм с учётом того, что они служат незначительный срок».

На различных этапах командно-штабной тренировки будут задействованы разнородные группировки корабельных сил, соединения армейского корпуса и армии ВВС и ПВО. Эпизоды будут разыгрываться как на суше, так и в море.