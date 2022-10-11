На полях Международного форума в Мурманске финский журналист Янус Путконен призывает развивать сотрудничество на приграничных территориях

Финский журналист Янус Путконен семь лет пробыл на Донбассе, а теперь посетил Мурманск в рамках Международного форума «Государственно-частное партнёрство в сфере устойчивого развития коренных народов». Главный редактор независимого финского информационного агентства поделился впечатлениями о столице Заполярья и о том, с какой миссией он прибыл на форум.

Столица Заполярья всегда привлекала гостей из других стран, северной постсоветской экзотикой и промышленным потенциалом для инвесторов. Финский журналист, семь лет проживший на Донбассе, поделился своими впечатлениями и знанием русского языка.

Янус Путконен в Мурманске впервые и отметил, что десятилетиями мечтал посетить столицу Заполярья. И приехать к нам ему удалось, когда, казалось бы, весь западный мир хочет изолировать Россию. Неужели санкции не так эффективны?

Янус Путконен, финский журналист, главный редактор «UMV-Lehti», крупнейшего альтернативного СМИ в Финляндии: «Я из южной части Финляндии, поэтому для меня Мурманск - это какое-то загадочное и мистическое место. Естественно, он представляет собой всю силу России, поэтому в нём есть символическое значение. А так как я более семи последних лет моей жизни жил в Донбассе, то этот вопрос находится в самом топе моих приоритетов».

По мнению финского журналиста, ещё с 2010 года Донбасс, образно выражаясь, это был вулкан, с извержения которого всё началось. Об этом он и говорил на полях международный форума в Мурманске. Прежде всего финский журналист беспокоится за родную страну, судьба которой, учитывая новости о вступлении в альянс, не до конца ясна.

Янус Путконен, финский журналист, главный редактор «UMV-Lehti», крупнейшего альтернативного СМИ в Финляндии: «Буквально в пятницу США обнародовали свою стратегию по Арктическому региону. В в этой новой стратегии, которую они опубликовали в пятницу, нет ни слова о кооперации с Россией. Естественно, и у финнов тоже нет права голоса. Поэтому моя задача поддержать, либо создать новые мосты кооперации на приграничных регионах».

Финский журналист отметил, что его соотечественники настроены только на мирное будущее, тем более сотрудничество необходимо на приграничных территориях. Важно поддерживать и коренных жителей Севера, те же саамы живут и на территории Финляндии.

Янус Путконен, финский журналист, главный редактор «UMV-Lehti», крупнейшего альтернативного СМИ в Финляндии: «Я, как настоящий представитель реальной оппозиции, сейчас нахожусь здесь, чтобы построить новые мосты. Естественно, когда вы строите что-то новое на местах, где уже есть коренные народы, вы должны уважать их наследие. Нужно создать такие условия, чтобы они могли сохранять и приумножать то, что у них есть, их средства к существованию, их продукцию, потому что это люди, которые выживали на протяжении тысяч лет. Поэтому мы также можем многому у них научиться.

По словам Януса Путконена, на его родине патриотическое движение набирает силу, его подхлёстывает отсутствие в Финляндии как такового референдума по вхождению в блок НАТО.

От политики Янус перешёл к главной цели визита – вопросам бизнеса.

Янус Путконен, финский журналист, главный редактор «UMV-Lehti», крупнейшего альтернативного СМИ в Финляндии: «Сейчас мы собираем в Финляндии патриотов, их уже довольно много. На следующей неделе в Санкт-Петербург прибудет первый туристический дружественный тур. Такого рода дружественные события также будут происходить в Мурманске. Я здесь для того, чтобы найти партнёров на уровне туристическом, дипломатическом, чтобы продолжать такие действия в таком направлении. Я надеюсь, что после первого опыта мы будем готовы поделиться конкретными результатами».

Наш финский коллега подтвердил, что несмотря на санкционное давление, наша страна не отключена от внешнего мира и здесь проходят такие важные мероприятия как Международный форум «Государственно-частное партнёрство в сфере устойчивого развития коренных народов». Участие в нём иностранцев говорит само за себя - профессионалы в своих областях продолжают взаимодействовать. А в России продолжают заниматься социальными вопросами, в том числе касающимися поддержки коренных народов.