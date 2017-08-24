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День за днём с «Арктик-ТВ»24.08.17 19:30

На Полярный Круг - по новой лестнице

Автомобильные дороги - хорошо, но о пешеходах забывать не стоит. Каждый год городские власти помимо магистралей ремонтируют и лестницы. Таких объектов в Мурманске, построенном на сопках, довольно много. В ближайшее время рабочие приступят к обновлению ступенек на улице Полярный Круг.

Улица Полярный Круг в Мурманске находится на возвышенности, расположена на сопках, поэтому, чтобы сюда добраться, северянам  приходится приложить усилия, а точнее, преодолеть несколько довольно крутых лестниц. Для большинства местных жителей деревянные ступеньки – главная пешеходная артерия и самый быстрый способ пройти от остановки до своего дома.   

- За этой лестницей следят, единственное, крапиву здесь не убирают, - говорит Ирина Шеремета, житель одного из домов по улице Полярный Круг. – А так  нормально, спуск у нас есть.

В муниципальном предприятии, ответственном за ремонты, скорее всего, сделали бы здесь пандусы для колясок, но слишком крутая конструкция лестницы это не позволяет. Перестроить лестницу тоже невозможно,  потому что под ней проходят инженерные коммуникации, над которыми вообще нельзя возводить какие-либо объекты. Да и чуть в стороне для мамочек  с колясками оборудован приличный съезд для колясок.  

- Сейчас мы будем проводить текущий ремонт лестницы, замену отдельных элементов ступеней, установим металлические уголки, - рассказывает Станислав Ланин, директор муниципального учреждения  «Управление дорожного хозяйства». - Пришли мы сюда по многочисленным заявлениям граждан, которые просили нас установить  здесь съезды для колясок. По всем строительным нормам и правилам  сделать это здесь невозможно. 

Как утверждают городские власти, все лестницы, которые находятся в их ведении, находятся в удовлетворительном состоянии. За каждой из них следят и,  если это требуется, ремонтируют. Помимо лестницы на улице Полярный Круг в ближайшее время рабочие отремонтируют объекты на улицах Папанина,  Коминтерна и Старостина.

Комментарии

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Последние комментарии

Из далека
24.08.17 12:51
Очень печальное известие.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
Мария
24.08.17 11:57
Для города и региона это потеря. Пусть земля ему будет пухом.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
Николай Игнатьевич
24.08.17 11:39
54 года! Очень мало ему было отпущено в этой жизни, но он успел сделать очень много для жителей Североморска.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
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