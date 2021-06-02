На помощь пришли специалисты ГОУП «Мурманскводоканал»

Рядом с пятиэтажкой на улице Хлобыстова, 13 появилась большая траншея между подъездами и дворовой территорией - деревянные мостки. Здесь сотрудники «Мурманскводоканала» меняют канализационные трубы. Старые пришли в негодность, стоки уходили в землю и подмывали фундамент здания. Старший дома Иван Мироненко отметил, что из-за этого однажды даже обвалилась земля. Под окнами образовалась яма.

Иван Мироненко, старший дома по ул.Хлобыстова, 13: «Лопнула сточная труба, возникла яма между подъездом 6 и 7. Правда, управляющая компания засыпала, а водоканал начал устранять этот дефект. В настоящее время устраняется дефект сточной системы».

До обвала дошло не сразу, рассказывает пенсионер. Проблеме со стоками уже несколько лет. Но прежнее руководство водоканала никаких действий по этому поводу не предпринимало. Новый директор ситуацией проникся, специалисты принялись за дело.

Александр Агеев, мастер цеха водопроводных и канализационных сетей ГОУП «Мурманскводоканал»: «Сегодня уже второй день. Вчера мы выкапывали трубы, сейчас мы будем укладывать новее. Планируем закончить где-то в пятницу, чтобы дворовой проезд уже освободить. Чтобы могли нормально передвигаться машины и пешеходы, а также жители данного дома».

Новые трубы будут полиэтиленовыми. Они более долговечные. А чтобы жители не испытывали сильных неудобств, воду им не отключали. Да и канализацией пользоваться можно. Специально для этого на объект пригнали насосную машину. Во время работ она будет откачивать сточные воды. После того, как работы закончат, сотрудники «Мурманскводоканала» приведут эту площадку в порядок: зароют траншею и вернут на место снятые на время ремонта ограждения палисадников.