На портале «Госуслуги» можно оформить получение пособия при рождении ребёнка

Основное условие – получатель выплаты должен быть неработающим. О запуске нового сервиса сообщило Минцифры России.

Новый сервис для родителей запущен совместно с Пенсионным фондом России. Теперь неработающие родители ребёнка либо его опекуны могут подать дистанционно заявление на единовременное пособие при рождении.

Основное условие – получатель выплаты должен быть неработающим. При этом может учиться на очном отделении в вузе или колледже. Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня рождения ребёнка.