День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.10.21 19:30
На портале «Госуслуги» отмечаются периодические сбои в сервисе записи на вакцинацию
228 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+78), Мончегорске (+35) и Североморске (+28).
На портале «Госуслуги» наблюдаются периодические сбои в сервисе записи на вакцинацию, сообщает штаб по борьбе с пандемией в регионе. Получить «номерок» на прививку можно через Региональный портал записи reg.polarmed.ru. Или через регистратуру медицинского учреждения, на базе которого работает прививочный пункт.
Найти ближайший пункт вакцинации можно на интерактивной карте портала «Наш Север». Для этого необходимо перейти в раздел «Карты» и выбрать «Пункт вакцинации от CoVID-19».
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