На портале «Госуслуги» появилась форма для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации

Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но всё равно были мобилизованы. Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой человек, говорится в описании сервиса на портале.

Уточняется, что для подачи заявления необходимы данные о повестке и документы, подтверждающие основание для отсрочки. Затем оно будет передано в призывную комиссию региона, в котором мобилизованный состоит на воинском учёте.

В России указом главы государства с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.

По закону, призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава в возрасте до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет.

Напомним, на госуслугах так же можно записаться добровольцами для участия в специальной военной операции.