На портале «Госуслуги» появился раздел по кибербезопасности – Минцифры

Напомним, в начале октября Минцифры России совместно с одним из подразделений «Ростелекома» запустили три спецпроекта для повышения информированности граждан о безопасном поведении в интернете и киберугрозах.

На портале госуслуг в разделе «Кибербезопасность – это просто» пользователи могут: пройти тест и определить, насколько хорошо они умеют распознавать типичные уловки интернет-мошенников и защищать свои данные; узнать, как обезопасить себя от различных типов угроз – от взлома аккаунта до телефонного мошенничества; скачать специальные памятки со списком фраз телефонных мошенников и информацией, которую никогда нельзя раскрывать.

Напомним, в начале октября Минцифры России совместно с одним из подразделений «Ростелекома» запустили три спецпроекта для повышения информированности граждан о безопасном поведении в интернете и киберугрозах.