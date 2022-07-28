На портале «Госуслуги» появился сервис, с помощью которого можно дистанционно прикрепиться к поликлинике

Чтобы прикрепиться к поликлинике, нужно в обязательном порядке проверить данные паспорта, полиса ОМС. Следующим шагом станет указание телефона, адреса и актуальной электронной почты. И самое главное, стоит выбрать необходимую поликлинику в своём регионе. Как говорят специалисты, сервисом воспользовались уже более 5 тысяч человек. До конца года его действие распространится на все регионы.

Такая возможность есть у жителей почти в сорока регионах страны, включая Мурманскую область.

Запуск услуги состоялся месяц назад, но тогда воспользоваться ей могли жители 29 субъектов. Теперь же сервис доступен в 38 регионах.

Чтобы прикрепиться к поликлинике, нужно в обязательном порядке проверить данные паспорта, полиса ОМС. Следующим шагом станет указание телефона, адреса и актуальной электронной почты. И самое главное, стоит выбрать необходимую поликлинику в своём регионе. Как говорят специалисты, сервисом воспользовались уже более 5 тысяч человек. До конца года его действие распространится на все регионы.