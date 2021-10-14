День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.10.21 19:30
На портале «Госуслуги» временно недоступен сервис для записи на прививку от COVID-19
207 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+71), Мончегорске (+46) и Оленегорске (+18).
На портале «Госуслуги» временно недоступен сервис для записи на прививку от COVID-19. Северяне могут воспользоваться альтернативными способами, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией в регионе. Получить направление на вакцинацию можно через региональный портал записи reg.polarmed.ru; call-центр медицинского учреждения, на базе которого работает прививочный пункт.
Найти ближайший точку, где делают прививку, можно на интерактивной карте портала «Наш Север», выбрав метку «Пункт вакцинации от COVID-19».
Комментарии
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Последние комментарии
Я
11.10.21 15:08
Ага почти год чинили. Клялись в июле запустить, под личную ответственность брали. В итоге видно что за личности и как они отвечают.
Андрей Анатольевич
09.10.21 15:14
житие на подачки , развалили и тяперя как пятух машем хвостом ...
Павел И.
05.10.21 14:21
Удивительно, в Мурманской области отмечается рост заболевших ковидом, смертность ежедневная держится почти на одном уровне 6-9 человек, а граждан больше волнуют вопросы ЖКХ, благоустройства и дороги.
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