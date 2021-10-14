207 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+71), Мончегорске (+46) и Оленегорске (+18).

На портале «Госуслуги» временно недоступен сервис для записи на прививку от COVID-19. Северяне могут воспользоваться альтернативными способами, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией в регионе. Получить направление на вакцинацию можно через региональный портал записи reg.polarmed.ru; call-центр медицинского учреждения, на базе которого работает прививочный пункт.

Найти ближайший точку, где делают прививку, можно на интерактивной карте портала «Наш Север», выбрав метку «Пункт вакцинации от COVID-19».