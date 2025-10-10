На портале «Госуслуги» заработал новый сервис бесплатной юридической помощи

Он предназначен для социально незащищенных категорий граждан. Сервис позволяет в онлайн-режиме получить правовую консультацию и записаться на приём к юристу.

С помощью такой услуги граждане могут получить ответ по вопросам назначения пенсий, коммунальных услуг, предоставления жилищных субсидий малоимущим, защиты прав детей-сирот и другим социально значимым темам.

Для обращения достаточно описать свою проблему в электронной форме. После чего специалист при необходимости расскажет, как действовать по закону и составит документы для суда.

Сервис также показывает адрес ближайшего государственного юридического бюро для очного приёма. Услуга доступна в каталоге жизненных ситуаций на главной странице портала «Госуслуги».