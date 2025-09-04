На портале «Наш Север» заработал новый раздел «Недвижимость Арктики»

Теперь вся информация о жилищном строительстве и льготной ипотеке в Мурманской области собрана в одном месте.

Раздел будет полезен как жителям Кольского Заполярья, так и тем, кто планирует переезд или инвестирование в регион.

«Недвижимость Арктики» – это уникальное пространство с полезным контентом как для жителей региона, так и для застройщиков. Первые найдут на портале всю актуальную информацию о строящихся жилых комплексах на территории Заполярья, льготных программах ипотечного кредитования и губернаторских мерах поддержки, также предусмотрена возможность воспользоваться ипотечным калькулятором.

Потенциальные застройщики смогут узнать об условиях сотрудничества и сразу подобрать участок для будущего жилого комплекса. И всё это по ссылке.

Напомним, сегодня в регионе возводится 20 многоквартирных домов, 80% квартир в которых предназначены для продажи. Кроме того, правительством Мурманской области подписаны соглашения с федеральными застройщиками на строительство 1 млн кв. метров жилья в ближайшие 10 лет.