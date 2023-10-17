На портале «Наш Север» завершилась презентация дизайн-проекта благоустройства площади Пять Углов

Она проходила со 2 по 15 октября. За это время проект поддержали 17607 человек, ещё более 1300 северян оставили свои предложения и пожелания в комментариях.

Напомним, презентация стала финальным этапом совместной работы с жителями над дизайн-проектом главной площади города-героя. В августе состоялся ряд очных встреч, на которые были приглашены разные социальные группы населения, кроме того, северяне активно вносили свои предложения через онлайн- и офлайн-анкеты.

Все полученные в ходе презентации предложения будут ещё раз систематизированы и проанализированы.