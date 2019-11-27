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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.11.19 19:30

На портретах Анастасии Карабило крохи-фотомодели

Талантами полнится Земля - в ЗАТО Александровск работу начали сразу несколько авторских выставок. Одна из них – это работы молодой фотохудожницы из Снежногорска. На портретах самые юные фотомодели, им всего несколько дней от роду.

Десять лет назад студентка медицинского колледжа Анастасия Карабило взяла в руки свой первый фотоаппарат. Это была обыкновенная «мыльница», с помощью которой Настя училась создавать первые снимки. Сложно было тогда и подумать, что интерес к фотографии перерастёт в профессию.

«Мой первый софт бокс был сделан из коробки «Почты России», обтянутый внутри фольгой, настольной лампой. Так я баловалась со светом», - вспоминает Анастасия Карабило, фотограф, г. Снежногорск.

Сегодня Анастасия семейный фотограф, в её копилке тысячи фотосессий. Художник находит вдохновение во всём: людях, животных, новых городах. Однажды, побывав в Минске, девушка поняла, что вернётся в этот город ещё. Теперь планирует сменить место жительства и переехать в Беларусь.

«У меня разный стиль съёмки. Приезжая на север, я фотографирую семьи, детей, но уезжая в Минск, ухожу в творческую съёмку – косплей, арт, образы. Я нашла там кучу креативных людей, которые в своём сумбуре позволили мне просто потеряться», - рассказывает Анастасия Карабило, фотограф, г. Снежногорск.

Косплей – ещё одно давнее увлечение Анастасии. Фотографии, похожие на рисунки и фантастические сцены из японских мультфильмов, она училась делать долгие годы, заранее продумывая детали костюмов, грима и инвентаря. Но первая выставка фотографа открылась в снежногорском Дворце культуры ко Дню матери, поэтому на холстах – малютки, которым едва исполнилось несколько дней. Фотоссесии с новорожденными – это особое направление, которое отнимает много сил, но от того работы получаются невероятно нежными и красивыми.

Все фотозоны Анастасия тщательно продумывает и украшает в соответствии с тематикой, многие элементы декора делает сама – шьёт, вяжет, где-то применяет декоративно-прикладные техники. Одна из самых традиционных зон, конечно, новогодняя.

«В этот раз мне захотелось нежности. Семья ассоциируется у меня с нежностью, с трепетом, с любовью, поэтому фотозона в белых, розовых, нежно-зелёных тонах, - рассказывает Анастасия Карабило, фотограф, г. Снежногорск. - Она переплетает в себе и стиль шейби шик, и китайский стиль – очень лёгкий и нежный».

Авторская фотовыставка Анастасии Карабило будет работать до 14 декабря. Сотрудники Дворца культуры «Современник» приглашают также посетить и выставку картин из бересты «Колокольный звон» художницы Анны Прияткиной. А для ценителей самобытности и аутентичности в холле представлены 30 фоторабот Торгрима Халвари из проекта автора «100 саамских портретов».

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