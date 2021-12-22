На последнем в этом году заседании региональные депутаты приняли закон для стимулирования жилищного строительства в Мурманской области

Несмотря на предновогоднюю суету, повестка оказалась насыщенной, депутаты обсудили социально значимые вопросы, а также подвели итоги работы 7 созыва.

Вопрос, как снизить отток населения из региона и привлечь квалифицированные кадры, остаётся одним из самых острых. Под занавес 2021 года парламентарии рассматривают два законопроекта, позволяющие создать условия, для стимулирования жилищного строительства, а также предоставления доступного, качественного и современного жилья жителям Мурманской области.

Прорабатываются и другие льготы.

Алексей Грачиков, первый заместитель министра строительства Мурманской области: «Например, предоставление дополнительных мер поддержки, связанных со снижением процентной ставки по ипотеке и в части индивидуального жилищного строительства, что особенно актуально для программы по «Арктическому гектару» - это предоставление сертификатов с правом на денежную выплату. В нашем понимании эти законы смогут дать развитие отрасли, которые являются наиболее проблемными на территории Мурманской области - в отрасли жилищного строительства».

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Они выделяют значительные группы граждан - 9 категорий, которые будут являться получателями мер господдрежки, во-вторых, эти меры действительно серьёзные: миллион рублей единовременная денежная выплата, 6 миллионов рублей – это льготная ипотека, по шести миллионам снижается на 3% процентных пункта ипотечная ставка. Это позволяет, если брать ИЖС, добавить свои 500 тысяч и построить дом».

Реализация проекта по строительству новых домов и обеспечения земельных участков инфраструктурой позволит предоставить семьям качественное и современное жильё.

Обсудили парламентарии и итоги работы нового 7 созыва Мурманской областной Думы за первые 4 месяца.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «У нас проведено шесть заседаний, рассмотрено более 150 вопросов, принято 54 законопроекта, касающиеся различной направленности. Самое главное, что мы приняли бюджет Мурманской области, который касается развития всех сфер жизни. Определили законы, а это, в первую очередь, образование, здравоохранение, социальной политики, строительство объектов образования, здравоохранения. Все те вопросы, которые в жизни важны для жителей нашей Мурманской области».

Новый год практически стучится в двери, однако, по словам депутатов и министров регионального правительства, участников этого заседания, отдыхать им некогда.

Алексей Грачиков, первый заместитель министра строительства Мурманской области: «Эмоции на сегодняшний день абсолютно рабочие, пока о Новом годе не думается. Очень много задач, которые надо решить в последние дни».

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Про новогоднее настроение имеет смысл начинать спрашивать 31 числа где-то после 23 часов. До этого абсолютно рабочее настроение – по себе знаю».

Дел всё ещё много, однако, предновогоднее заседание завершено, в следующий раз депутаты встретятся уже в 2022 году.