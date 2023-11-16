На пост главы Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления назначили Андрея Малхасяна

Ранее он занимал пост главы Кольского района.

Андрей Малхасян уйдёт с должности главы Кольского района, чтобы занять место исполнительного директора во Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Организация занимается помощью муниципалитетам страны в реализации своих идей и проектов.

Андрей Малхасян, исполнительный директор Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления: «Ассоциация акцентирует внимание на таких направлениях деятельности как повышение компетенций работников муниципальных образований - это образовательные проекты, это сбор инициатив и предложений от муниципальных сообществ».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил Андрея Малхасяна с назначением, и пожелал успехов на новом рабочем месте.

«Тот опыт, который вы чувствуете, знаете, те примеры управления в Мурманской области, которые вы чувствуете, знаете, умеете, они будут транслированы на всю Российскую Федерацию», - отметил Андрей Чибис.

Стоит отметить, что Малхасян помимо работы на посту главы Кольского района с 2021 года возглавлял Совет муниципальных образований Мурманской области. Полученный опыт, вероятно, будет масштабирован.

Андрей Малхасян, исполнительный директор Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления: «При поддержке губернатора реализуются проекты «Школа муниципального управления», в рамках которого мы собираем предложения от сотрудников муниципалитетов по направлениям, в которых они хотели бы получить дополнительные образовательные модули, повысить свои компетенции, знания».

Сейчас в ассоциации формируют стандарт взаимодействия между региональными и муниципальными органами.