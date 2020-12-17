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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.12.20 19:30

На поступившие из Заполярья вопросы Президенту России последовала оперативная реакция

Бабушка фельдшер из Алакуртти, которая не может отличить геморрой от ангины и медики Кольской ЦРБ стали темами большой пресс-конференции Владимира Путина.

Эти вопросы в числе прочих задали президенту, а вот разбираться в конкретных случаях и ситуациях пришлось региональным властям. Что ответили они на, с одной стороны, комичные, а с другой, очень серьёзные, и проблемные вопросы?

Обращения от врачей из «красной зоны» поступали из многих регионов, в их числе оказалась и Мурманская область. Кольские медики во время большой пресс-конференции Владимира Путина пожаловались президенту, что ни разу не получили надбавку за работу с ковидными больными.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вопрос оперативно перепроверили: такое невозможно… Из 50 миллионов рублей – дополнительные выплаты из областного бюджета».

В ходе разбирательства стало известно, что вопрос о выплатах действительно задал работник Кольской больницы, но не врач, а уборщица, которая недавно перепрофилировалась в санитарку.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Сейчас этот работник прошёл обучение для того, чтобы перевестись на должность санитарки …Она получила порядка 77 тысяч – это только выплаты и 116 тысяч заработная плата».

Ещё один вопрос поступил с Алакуртти. Местный житель посетовал на плохое медицинское оснащение: одна машина скорой помощи и один фельдшер на все село, и тот – бабушка 86 лет, которая, цитата «с трудом может отличить геморрой от ангины». Владимир Владимирович предложил помочь пожилому врачу.

Ответ губернатора Мурманской области не заставил себя долго ждать. Андрей Чибис заступился за бабушку-фельдшера и медицинское учреждение Алакуртти в целом.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ну, во-первых, там не 86-летняя врач, а 66-летняя …и с четырьмя водителями».

Эта пресс-конференция Путина стала уже 16 по счёту. Из-за пандемии она состоялась в онлайн-формате, причём вопросы, как ни странно, могли задать и обычные граждане. Продлилась встреча почти пять часов.

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