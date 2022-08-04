«…На поводу у своей собственной дурости», или К 14 суткам административного ареста приговорили жителя Кандалакши

Если хочется внимания - это к неприятностям. Волна извинений за собственную импульсивность докатилась до Мурманской области. К 14 суткам административного ареста приговорили жителя Кандалакши. Он вывесил на фасаде дома плакат, в котором сравнил Россию с фашистской страной, а символы Z и V приравнял к свастике.

Если хочется внимания - это к неприятностям. Волна извинений за собственную импульсивность докатилась до Мурманской области. К 14 суткам административного ареста приговорили жителя Кандалакши. Он вывесил на фасаде дома плакат, в котором сравнил Россию с фашистской страной, а символы Z и V приравнял к свастике.

Оказавшись в суде, мужчина понял, что вёл себя неблагоразумно и даже записал видео извинение, в котором рассказал, что совершил нарушение из-за желания привлечь внимание граждан. Вышло - привлечь только неприятности:

«Я совершил глупый и постыдный поступок. А именно: разместил на стене дома №19 по улице Пронина плакат с подписью, в которой назвал нашу страну фашистской, а также приравнял символ Z и V к свастике. За что искренне раскаиваюсь и прошу у вас у всех прощения. Я не осознавал, что мои действия не только порочат светлую память тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом, но и ставит под сомнение честь и достоинство наших военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины. Моё единственное оправдание – это моя глупость. Ведь я сделал это, совершенно не понимая и не разбираясь в современной политической обстановке. Просто ради того, чтобы привлечь ваше внимание. Я не поддерживаю никакое проявление экстремизма в нашей стране и не хочу, чтобы кто-то из вас был к этому причастен. И тем более совершал такие же ужасные поступки, как и я, идя на поводу у своей собственной дурости. Уважаемые жители Мурманской области, простите меня. Я оступился, я это понимаю, но я даю вам слово, что впредь такого больше не повторится».