На пожар – со своим бассейном

Сотрудники МЧС России по Мурманской области готовятся к предстоящему паводку и сезону лесных пожаров. В Заполярье стартовал третий этап весенних учений.

Цель тренировки - повышение готовности всех экстренных служб к внештатным ситуациям. По легенде учений, рядом с посёлком Мурмаши в лесной зоне вспыхнул пожар, угрожающий безопасности жителей населенного пункта. К ликвидации возгорания привлекли не только наземную технику, но и авиацию. За распространением условного огня специалисты МЧС наблюдали из специально организованного штаба. Для тушения возгорания спасатели использовали, в том числе и мобильный бассейн.