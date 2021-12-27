На праздничные дни введены послабления

165 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

С 27 декабря заведения общественного питания смогут работать до 2 часов ночи, а с 31 декабря на 1-е января - до последнего клиента вне зависимости от времени.

Заполняемость спортивных объектов во время соревнований увеличена до 50% при проведении состязаний в закрытых помещениях (было — 30%).

Разрешено проводить культурно-зрелищные мероприятия в библиотеках. Заполняемость — до 70%. Об этом глава региона сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».