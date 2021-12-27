День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.12.21 19:30
На праздничные дни введены послабления
165 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.
С 27 декабря заведения общественного питания смогут работать до 2 часов ночи, а с 31 декабря на 1-е января - до последнего клиента вне зависимости от времени.
Заполняемость спортивных объектов во время соревнований увеличена до 50% при проведении состязаний в закрытых помещениях (было — 30%).
Разрешено проводить культурно-зрелищные мероприятия в библиотеках. Заполняемость — до 70%. Об этом глава региона сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
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Последние комментарии
Andrey Ivanov
23.12.21 12:01
С праздником! Я кстати сам решил получить образование и работать энергетиком. На сегодняшний день это одна их самых высокооплачиваемых профессий. Вот в общем нашел курсы переподготовки на энергетика h
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
20.12.21 19:56
Здравствуйте, уважаемый Д. О. Вернер! В упомянутом Вами общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) нет такого понятия и определения "специалист
Комментарий к новости:В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
Д.О. Вернер
20.12.21 13:47
Уважаемая Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска"! А "специалист экстра-класса в области педагогики" - это по ОКПДТР ОК 016-94 как значится?
Комментарий к новости:В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
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