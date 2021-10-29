На праздничные и предпраздничные дни установлен график работы медучреждений и МФЦ

Стало известно время работы в период вынужденных ноябрьских выходных медучреждений региона и многофункциональных центров.

1, 2 и 3 ноября организации, подведомственные Минздраву, будут работать по обычному графику. Тоже касается и дежурных служб амбулаторно-поликлинических учреждений, в том числе стоматологии.

30 октября, 5 и 6 ноября они трудятся по режиму субботних дней, а 31 октября, 4 и 7 ноября – уходят на выходные.

В ежедневном режиме продолжат работать службы дистанционного мониторинга состояния пациентов с COVID-19 и патронажных бригад неотложной медицинской помощи.

С 30 октября по 3 ноября во всех многофункциональных центрах Мурманской области приём граждан будет организован по обычному графику работы в режиме предварительной записи, за исключением 3 ноября, когда рабочий день будет сокращен на 1 час.

4, 5 и 7 ноября многофункциональные центры будут работать в дежурном режиме для оказания услуг, связанных с началом использования в регионе сервисов проверки ковидных QR-кодов.

6 ноября мурманские МФЦ примут граждан, которые ранее записались на приём.