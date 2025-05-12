На Приморской площади в Североморске развернули самую большую копию Знамени Победы

В событии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, командование Северного флота, военнослужащие и жители Североморска.

Перед началом церемонии у подножия памятника «Героям – Североморцам – защитникам Советского Заполярья» был зажжён Огонь Памяти. Это сделал участник специальной военной операции, Герой России Александр Панасюк от лампады с частицей Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Затем на Приморской площади была развернута самая большая в мире копия Знамени Победы. Её размер 22 на 48 метров, а общая площадь – 1056 кв. метров.

Напомним, впервые уникальный стяг развернули в феврале 2016 года на Поклонной горе в Москве. Затем, в рамках высокоширотной экспедиции его водрузили на Северном полюсе. Во флотской столице копию Знамени Победы хранят в Музейно-выставочном комплексе.