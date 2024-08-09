На Привокзальной открыли новую детскую площадку

Открытие новой детской площадки само по себе яркое событие для ребенка, но когда оно сопровождается праздником, то эмоций в два раз больше. Аниматоры, ростовые куклы, захватывающие игры и аквагрим. Всё это устроили в одном из дворов областного центра.

Раньше детская площадка, расположенная на Привокзальной улице, 20 выглядела совсем иначе - несовременно и пустовато. Родители искали другое место для игр и прогулок с детьми. Но теперь здесь безопасное покрытие, игровой комплекс «Замок», песочница, горки и качели.

За благоустройство этой территории проголосовали более трёх тысяч северян весной этого года.

Сергей Тян, директор спортивного центра «Авангард»: «Площадка построена с помощью Мурманского морского торгового порта. Они закупили это великолепное оборудование, малые архитектурные формы. Я был куратором строительства этой площадки, поэтому приезжали постоянно, смотрели, пожелания жителей какие есть и сейчас они тоже подсказывают, что можно здесь улучшить. Здесь будет высажен газон на площадке, всё будет удобно».

Официальное открытие площадки посетил и глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. Он пообщался с гостями праздника.

Смеха и улыбок было много, играла музыка, работали ведущие и аниматоры.

- Мне нравится площадка, площадка супер.

- Очень нравится, это самое шикарное, что есть на свете.

- Я прихожу сюда… Здесь классно играть.

- Просто замечательно всё.

- Такая красота. Спасибо!

В этом году в Мурманске будут обустроены и открыты 14 площадок во всех районах города.